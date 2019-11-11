ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:18
inflew написав: clientage написав: inflew написав:
В приложении видны курсы.
Пока скажу так - в монобанке курс выгодней
У Моони? Мож лучше с Тасей или Алкой сравнивать то
Не являюсь их клиентом ) Поэтому не в курсе.
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины http://saks54.tk/kurs/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
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2
Додано: Сер 30 жов, 2019 14:10
inflew написав:
Курсы на сейчас:
24.85 / 25.1
27.6 / 27.95
1 eur = 1.1165 usd
1 usd = 0.9038 eur
Курсы покупки выгодней, чем у Мони, беру частично слова назад:)
у Альфи майже завжди вигідніше, з урахуванням 0,2% за міжбанк,
схоже, і так ця тенденція збережеться
Basilio2020
Повідомлень: 167
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Подякували: 6 раз.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 19:16
Basilio2020 написав: inflew написав:
Курсы на сейчас:
24.85 / 25.1
27.6 / 27.95
1 eur = 1.1165 usd
1 usd = 0.9038 eur
Курсы покупки выгодней, чем у Мони, беру частично слова назад:)
у Альфи майже завжди вигідніше, з урахуванням 0,2% за міжбанк,
схоже, і так ця тенденція збережеться
В случае покупки по фиксированному курсу не будет комиссии 0.2%. Комиссия есть только при покупке на МВРУ.
Anadonta
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:05
Напишіть, будь-ласка, свіжі курси - я так розумію, клієнтам без валютних рахунків їх не показують.
Rebel
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:54
Тем временем со вчерашнего дня ставки по депозитам опустились:
https://www.procreditbank.com.ua/assets ... 19-ukr.pdf
inflew
Повідомлень: 278
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Подякував: 30 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:20
Rebel написав:
Напишіть, будь-ласка, свіжі курси - я так розумію, клієнтам без валютних рахунків їх не показують.
Сегодня при обмене онлайн - 24.37 / 24.62.
Если через межбанк - с учетом комиссии 0.2% получилось бы около 24.38-42 / 24.48-55 (зависит от величины колебания за день - обычно считают по курсу торгов МВРУ в диапазоне с 12.30 до 13.00).
Но в TAS2U курсы всегда выгодней!
Anadonta
Повідомлень: 611
З нами з: 25.11.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 80 раз.
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