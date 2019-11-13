Rebel написав:Напишіть, будь-ласка, свіжі курси - я так розумію, клієнтам без валютних рахунків їх не показують.
Сегодня при обмене онлайн - 24.37 / 24.62. Если через межбанк - с учетом комиссии 0.2% получилось бы около 24.38-42 / 24.50-54 (зависит от величины колебания за день - обычно считают по курсу торгов МВРУ в диапазоне с 12.30 до 13.00). Но в TAS2U курсы всегда выгодней!
До 25.10 банк предлагал обмен валют только через МВРУ с комиссией 0.2%. Клиент создавал заявку и переводил на счет прогнозируемую сумму, а банк совершал сделку на межбанке и после 13.30 зачислял денежные средства (валюту или гривну) и разницу между прогнозируемой и реальной ценой на счет. Теперь добавлена возможность онлайн обмена в режиме реального времени по заранее известному курсу без какой-либо комиссии. Но в первом случае (в случае отсутствия резких колебаний на межбанке) курс всегда интересней, причем весьма существенно...