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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:46

  Stringer написав:
  Investor_K написав:А по ставкам что изменилось?

Они снизились

Блин, я думал упали
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:07

Ну, хорошо хоть не утонули, как в том знаменитом ответе про Курск: "Она утонула"
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:07

  clientage написав:
  Stringer написав:
  Investor_K написав:А по ставкам что изменилось?

Они снизились

Блин, я думал упали


Какие именно? Что-то не заметил...
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:13

  Investor_K написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Они снизились

Блин, я думал упали


Какие именно? Что-то не заметил...

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:42

Re: ПроКредит

К Новому Году планирует банк поднять ставочки по депозитам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:19

Investor_K
Єто фантастіка...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 08:53

Почему?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:27

Investor_K
"НБУ снизил учетную ставку до 13,5% Учетная ставка Национального банка, которая сейчас составляет 15,5%, с 13 декабря 2019 уменьшается на 2%. Снизить учетную ставку стало возможным в результате укрепления курса гривни, передает «Закон и Бизнес» со ссылкой на пресс-службу НБУ."

Сейчас все банки вниз пойдут.

Зато прокредиту это не помешало поднять ставку за пользование флексфондом с 19 до 21%.
rorandak
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