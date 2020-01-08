Блин, я думал упали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:46
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 14 лис, 2019 13:07
Ну, хорошо хоть не утонули, как в том знаменитом ответе про Курск: "Она утонула"
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:07
Какие именно? Что-то не заметил...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:13
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:42
Re: ПроКредит
К Новому Году планирует банк поднять ставочки по депозитам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:19
Investor_K
Єто фантастіка...
+50грн !
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Додано: Суб 14 гру, 2019 11:27
Investor_K
"НБУ снизил учетную ставку до 13,5% Учетная ставка Национального банка, которая сейчас составляет 15,5%, с 13 декабря 2019 уменьшается на 2%. Снизить учетную ставку стало возможным в результате укрепления курса гривни, передает «Закон и Бизнес» со ссылкой на пресс-службу НБУ."
Сейчас все банки вниз пойдут.
Зато прокредиту это не помешало поднять ставку за пользование флексфондом с 19 до 21%.
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:55
Re: ПроКредит
Почему у банка нет отделений на левом берегу Днепра?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 08 січ, 2020 17:31
Вот тут:
viewtopic.php?p=4756421#p4756421
и тут:
viewtopic.php?p=4504651#p4504651
на этот вопрос достаточно подробно ответили, вроде...
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