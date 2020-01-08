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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 20:41
Ответа не увидел.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 08 січ, 2020 21:19
Потому что гладиолус
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mustbe
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:52
Investor_K написав:
Почему у банка нет отделений на левом берегу Днепра?
Почему это нет?
вул. 23-го Серпня, 43
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