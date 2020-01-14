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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 20:41
Re: ПроКредит
Ответа не увидел.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 08 січ, 2020 21:19
Потому что гладиолус
Додано: Чет 09 січ, 2020 00:52
Додано: Чет 09 січ, 2020 05:51
in Kyiv
никому не верю
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:23
Re: ПроКредит
И тут ставки порезали
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:29
ну дик НБУ заповів - 8, плавно ідемо в тихі мілкі гавані..
по плану вже цього року
+50грн !
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