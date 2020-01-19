RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 393394395396>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 20:41

Re: ПроКредит

Ответа не увидел.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5581
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 21:19

Потому что гладиолус
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 27.12.17
Подякував: 83 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:52

  Investor_K написав:Почему у банка нет отделений на левом берегу Днепра?

Почему это нет?
вул. 23-го Серпня, 43
Computer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 370
З нами з: 31.01.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 05:51

  Computer написав:
  Investor_K написав:Почему у банка нет отделений на левом берегу Днепра?

Почему это нет?
вул. 23-го Серпня, 43
in Kyiv
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11825
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:23

Re: ПроКредит

И тут ставки порезали
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5581
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:29

ну дик НБУ заповів - 8, плавно ідемо в тихі мілкі гавані..
по плану вже цього року
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7263
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:48

KfW продало пакет акций в ПроКредит Банке в размере 8,1963%

Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) продало пакет акций в ПроКредит Банке (Киев) в размере 8,1963% ProCredit Holding AG & Co. KGaA (Германия), которому ранее уже принадлежало 91,8037% акций этого банка, говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"По результатам гражданско-правового соглашения, заключенного между владельцами акций АО "ПроКредит Банк", акционер и материнская компания банка ProCredit Holding AG & Co. KGaA получил участие в размере 100% уставного капитала и прав голоса в АО "ПроКредит Банк", говорится в сообщении.

ПроКредит Банк (ранее – Микрофинансовый Банк) основан в 2001 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (22,564 млрд грн) ПроКредитБанк занимал 16-е место среди 76 действовавших в стране банков.


Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/635822.html

Ваши мысли по этому поводу?
ralf
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:50

Re: ПроКредит

  ralf написав:Ваши мысли по этому поводу?

Ставимо "мінус", бо KfW - державна структура, а ProCredit Holding — німецька міжнародна фінансова холдингова компанія зі штаб-квартирою у Франкфурт-на-Майні. Заснована у 1998 році. Веде свою діяльність у 19 країнах з перехідною економікою та таких що розвиваються у Східній Європі, Латинській Америці та Африці. (c) wiki
Rebel
 
Повідомлень: 96
З нами з: 08.12.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:11

Re: ПроКредит

Flex Save 9% с 4 февраля.
Amid
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 12.06.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:12

  Amid написав:Flex Save 9% с 4 февраля.


Печаль...
Anadonta
 
Повідомлень: 668
З нами з: 25.11.12
Подякував: 76 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 393394395396>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Ferlakur, ingtrans, justit, kostya77, V2, Искатель і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9050)
20.01.2020 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.