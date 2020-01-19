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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:12
C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:14
Re: ПроКредит
Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
... делайте хоть что-нибудь!
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