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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:12
C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:14
Кассандра написав:
C 4 февраля "сдувается"
Странно, шо абонка не сдувается
Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 15:24
clientage написав:
Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
Поддерживаю вопрос.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:12
Investor_K написав: clientage написав:
Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
Поддерживаю вопрос.
Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?
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_hunter
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:28
_hunter написав: Investor_K написав: clientage написав:
Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
Поддерживаю вопрос.
Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?
Та ні... все в грн можна порахувати.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:43
_hunter написав: Investor_K написав: clientage написав:
Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
Поддерживаю вопрос.
Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?
И шобы вырезать хруХ, и шобы покрасить у зелёное нужны гроши. Мож чем меньше денег на зелёную краску уйдет, то тем больше фанеры для круга мона будет купить? Не?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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