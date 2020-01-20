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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 393394395396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:12

C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:14

Re: ПроКредит

  Кассандра написав:C 4 февраля "сдувается"

Странно, шо абонка не сдувается :mrgreen: Или операционные расходы банки растут при снижении ставок? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:24

Re: ПроКредит

  clientage написав:Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?


Поддерживаю вопрос.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:12

  Investor_K написав:
  clientage написав:Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?


Поддерживаю вопрос.

Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:28

  _hunter написав:
  Investor_K написав:
  clientage написав:Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?


Поддерживаю вопрос.

Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?

Та ні... все в грн можна порахувати.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:43

  _hunter написав:
  Investor_K написав:
  clientage написав:Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?


Поддерживаю вопрос.

Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?

И шобы вырезать хруХ, и шобы покрасить у зелёное нужны гроши. Мож чем меньше денег на зелёную краску уйдет, то тем больше фанеры для круга мона будет купить? Не? :mrgreen:

ПС. ДеньХи -- всеобщий эХвивалент. Осталось тока щёты нормальные найти :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:20

  clientage написав:
  _hunter написав:
  Investor_K написав:
Поддерживаю вопрос.

Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?

И шобы вырезать хруХ, и шобы покрасить у зелёное нужны гроши. Мож чем меньше денег на зелёную краску уйдет, то тем больше фанеры для круга мона будет купить? Не? :mrgreen:

ПС. ДеньХи -- всеобщий эХвивалент. Осталось тока щёты нормальные найти :idea:

Может. А может наоборот. А может зеленое вообще красить не нужно -- оно такое зеленое само растет.
Вопрос смысла не имеет.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:30

  Кассандра написав:C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно :roll:

Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?
никому не верю
sens
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