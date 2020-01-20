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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:12
C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно
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Кассандра
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:14
Кассандра написав:
C 4 февраля "сдувается"
Странно, шо абонка не сдувается
Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 15:24
clientage написав:
Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
Поддерживаю вопрос.
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Investor_K
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:12
Investor_K написав: clientage написав:
Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
Поддерживаю вопрос.
Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?
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_hunter
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:28
_hunter написав: Investor_K написав: clientage написав:
Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
Поддерживаю вопрос.
Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?
Та ні... все в грн можна порахувати.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:43
_hunter написав: Investor_K написав: clientage написав:
Странно, шо абонка не сдувается Или операционные расходы банки растут при снижении ставок?
Поддерживаю вопрос.
Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?
И шобы вырезать хруХ, и шобы покрасить у зелёное нужны гроши. Мож чем меньше денег на зелёную краску уйдет, то тем больше фанеры для круга мона будет купить? Не?
ПС. ДеньХи -- всеобщий эХвивалент. Осталось тока щёты нормальные найти
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:20
clientage написав: _hunter написав: Investor_K написав:
Поддерживаю вопрос.
Одно круглое, другое зеленое. Почему при сдувании круглого зеленое не сдувается?
И шобы вырезать хруХ, и шобы покрасить у зелёное нужны гроши. Мож чем меньше денег на зелёную краску уйдет, то тем больше фанеры для круга мона будет купить? Не?
ПС. ДеньХи -- всеобщий эХвивалент. Осталось тока щёты нормальные найти
Может. А может наоборот. А может зеленое вообще красить не нужно -- оно такое зеленое само растет.
Вопрос смысла не имеет.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:30
Кассандра написав:
C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно
Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:40
sens написав: Кассандра написав:
C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно
Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?
А чо с Аваля 1% за обнал? Там же с Платины (условно-шаровой) в Престиже нашару и анлим шо в кассе, шо в любом АТМ.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 22:01
clientage написав: sens написав: Кассандра написав:
C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно
Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?
А чо с Аваля 1% за обнал? Там же с Платины (условно-шаровой) в Престиже нашару и анлим шо в кассе, шо в любом АТМ.
мы говорим про выход через ПРО, или я по другому описал выход!?
никому не верю
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sens
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