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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 394395396397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:06

  sens написав:
  clientage написав:
  sens написав:Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?

А чо с Аваля 1% за обнал? Там же с Платины (условно-шаровой) в Престиже нашару и анлим шо в кассе, шо в любом АТМ.
мы говорим про выход через ПРО, или я по другому описал выход!?

из Аваля через Про в нал?
а чо так?
чо просто из Аваля сразу в нал не выйти?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 06:17

  sens написав:Кто по тарифам в теме ?
[/quote][/quote] Вы давно снимали без комиссии в Авале эквивалент 250к у.е.? Такую сумму предложили выпустить,в ПРО ранее было до 500 000 грн без %,а далее с ,вот интересует на 21.01.20-?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:32

  sens написав:
  Кассандра написав:C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно :roll:

Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?

0.1M за день/0.3M за месяц -- без проблем.
Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход.
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