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Додано: Пон 20 січ, 2020 22:06
sens написав: clientage написав: sens написав:
Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?
А чо с Аваля 1% за обнал? Там же с Платины (условно-шаровой) в Престиже нашару и анлим шо в кассе, шо в любом АТМ.
мы говорим про выход через ПРО, или я по другому описал выход!?
из Аваля через Про в нал?
а чо так?
чо просто из Аваля сразу в нал не выйти?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 21 січ, 2020 06:17
sens написав:
Кто по тарифам в теме ?
[/quote][/quote] Вы давно снимали без комиссии в Авале эквивалент 250к у.е.? Такую сумму предложили выпустить,в ПРО ранее было до 500 000 грн без %,а далее с ,вот интересует на 21.01.20-?
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:32
sens написав: Кассандра написав:
C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно
Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?
0.1M за день/0.3M за месяц -- без проблем.
Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход.
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_hunter
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:10
_hunter написав: sens написав: Кассандра написав:
C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно
Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?
0.1M за день/0.3M за месяц -- без проблем.
Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход.
я не планирую больше одного раза и одного месяца - за один присест выводу и сразу в кеш
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:29
sens написав: _hunter написав:
Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход.
я не планирую больше одного раза и одного месяца - за один присест выводу и сразу в кеш
Я на всякий случай -- вдруг понравится
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_hunter
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