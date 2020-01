Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 394395396397 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПроКредит 3.1 5 220 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 65 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 22 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 14 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 60 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 27% 59 Всього голосів : 220 Додано: Пон 20 січ, 2020 22:06 sens написав: clientage написав: sens написав: Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!? Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?

А чо с Аваля 1% за обнал? Там же с Платины (условно-шаровой) в Престиже нашару и анлим шо в кассе, шо в любом АТМ. А чо с Аваля 1% за обнал? Там же с Платины (условно-шаровой) в Престиже нашару и анлим шо в кассе, шо в любом АТМ. мы говорим про выход через ПРО, или я по другому описал выход!? мы говорим про выход через ПРО, или я по другому описал выход!?

из Аваля через Про в нал?

а чо так?

чо просто из Аваля сразу в нал не выйти? из Аваля через Про в нал?а чо так?чо просто из Аваля сразу в нал не выйти? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30129 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2402 раз. Подякували: 3485 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 06:17 sens написав: Кто по тарифам в теме ? Кто по тарифам в теме ? [/quote][/quote] Вы давно снимали без комиссии в Авале эквивалент 250к у.е.? Такую сумму предложили выпустить,в ПРО ранее было до 500 000 грн без %,а далее с ,вот интересует на 21.01.20-? [/quote][/quote] Вы давно снимали без комиссии в Авале эквивалент 250к у.е.? Такую сумму предложили выпустить,в ПРО ранее было до 500 000 грн без %,а далее с ,вот интересует на 21.01.20-? никому не верю sens

Повідомлень: 11833 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 690 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 10:32 sens написав: Кассандра написав: C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно

Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!? Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?

0.1M за день/0.3M за месяц -- без проблем.

Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход. 0.1M за день/0.3M за месяц -- без проблем.Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход. _hunter Повідомлень: 1478 З нами з: 22.03.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 17:10 _hunter написав: sens написав: Кассандра написав: C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно C 4 февраля "сдувается" сберегательный до 9% по грн, до 1,25% по вечнозелёному и до 1% по евро. Ожидаемо конечно, но всё равно не приятно

Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!? Кто по тарифам в теме ? Буду с Аваля пару лямов выводить,думаю обналичить,за два месяца заплатить Про 320 грн,чтобы не платить Аваль с 3000000 один процент в размере 30000 грн или в Про снять за один месяц без комиссии такую сумму не дадут!?

0.1M за день/0.3M за месяц -- без проблем.

Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход. 0.1M за день/0.3M за месяц -- без проблем.Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход. я не планирую больше одного раза и одного месяца - за один присест выводу и сразу в кеш я не планирую больше одного раза и одного месяца - за один присест выводу и сразу в кеш никому не верю sens

Повідомлень: 11833 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 690 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2020 17:29 sens написав: _hunter написав: Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход. Но есть вариант, что если вот так сходу начать бабло перекачивать -- могут после первого месяца вежливо попросить на выход. я не планирую больше одного раза и одного месяца - за один присест выводу и сразу в кеш я не планирую больше одного раза и одного месяца - за один присест выводу и сразу в кеш

