|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:21
Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1213
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:24
Amid написав:Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.
Не прокатило.
Помилка авторизації. Код помилки 3.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1213
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:16
Amid написав: Amid написав:Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.
Не прокатило.
Помилка авторизації. Код помилки 3.
Попробуйте через VPN
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:04
Amid написав: Amid написав:Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.
Не прокатило.
Помилка авторизації. Код помилки 3.
Зрозумів
Дякую!
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra
, Basilio2020
, Ferlakur
, MASolomko
, V2
, vollena71
, Vorlon
, Квесторе_поверніться
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|