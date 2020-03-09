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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 396397398399

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:21

Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:24

  Amid написав:Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.


Не прокатило.

Помилка авторизації. Код помилки 3.
Amid
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 12.06.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 220 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:16

  Amid написав:
  Amid написав:Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.


Не прокатило.

Помилка авторизації. Код помилки 3.

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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:04

  Amid написав:
  Amid написав:Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.


Не прокатило.

Помилка авторизації. Код помилки 3.


Зрозумів :( Дякую!
Basilio2020
 
Повідомлень: 244
З нами з: 15.02.19
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:37

Re: ПроКредит

оголошую банку подяку за нічний обмін по 25,12, і стягнення за неможливість поповнити карту з карти Форварда (з карти ПУМБу все ок)
Basilio2020
 
Повідомлень: 244
З нами з: 15.02.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:31

  Basilio2020 написав:оголошую банку подяку за нічний обмін по 25,12, і стягнення за неможливість поповнити карту з карти Форварда (з карти ПУМБу все ок)

Наразі можна й по 25.10 купити в інших
Son of Sun
 
Повідомлень: 619
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Подякував: 94 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:39

Son of Sun шутить изволите? где вы такой курс увидели?
Карамболь
 
Повідомлень: 565
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:48

  Карамболь написав:Son of Sun шутить изволите? где вы такой курс увидели?

Ужо подравняли в первоисточнике, а индикативные цены шалят
Son of Sun
 
Повідомлень: 619
З нами з: 25.04.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:51

Son of Sun если вы про ощАд, то там уже давно 25,90...
Карамболь
 
Повідомлень: 565
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 396397398399
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