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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:21
Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.
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Amid
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:24
Amid написав:Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.
Не прокатило.
Помилка авторизації. Код помилки 3.
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Amid
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:16
Amid написав: Amid написав:Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.
Не прокатило.
Помилка авторизації. Код помилки 3.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:04
Amid написав: Amid написав:Basilio2020
А это идея!
Прямо завтра попробую.
Не прокатило.
Помилка авторизації. Код помилки 3.
Зрозумів
Дякую!
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Basilio2020
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:37
оголошую банку подяку за нічний обмін по 25,12, і стягнення за неможливість поповнити карту з карти Форварда (з карти ПУМБу все ок)
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Basilio2020
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Додано: Вів 10 бер, 2020 12:31
Basilio2020 написав:
оголошую банку подяку за нічний обмін по 25,12, і стягнення за неможливість поповнити карту з карти Форварда (з карти ПУМБу все ок)
Наразі можна й по 25.10 купити в інших
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Son of Sun
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Додано: Вів 10 бер, 2020 12:39
Son of Sun шутить изволите? где вы такой курс увидели?
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Карамболь
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Додано: Вів 10 бер, 2020 12:48
Карамболь написав:Son of Sun
шутить изволите? где вы такой курс увидели?
Ужо подравняли в первоисточнике, а индикативные цены шалят
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Son of Sun
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Додано: Вів 10 бер, 2020 12:51
Son of Sun если вы про ощАд, то там уже давно 25,90...
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Карамболь
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:54
Карамболь написав:Son of Sun
если вы про ощАд, то там уже давно 25,90...
26,1
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 869
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
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