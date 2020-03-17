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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 397398399400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:00

ukrprom2014 я не знаю где вы смотрите... я смотрю здесь... и тут нет 26,1...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:38

Re: ПроКредит

без предзаказа выдают максимум 500$, заказать можно на гарячке на отделение, и ждать звонка когда можно приехать забрать, но минимум 2 дня
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:39

  yoggik написав:без предзаказа выдают максимум 500$, заказать можно на гарячке на отделение, и ждать звонка когда можно приехать забрать, но минимум 2 дня

Уже неплохо -- тут в соседней ветке пишут: КредиАгриколь -- не отдает, ОТП -- не отдает.
Это к вопросу "зачем вам этот банк с такой платой за обслуживание?"...
_hunter
 
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  #<1 ... 397398399400
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