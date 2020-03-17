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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:00
ukrprom2014 я не знаю где вы смотрите... я смотрю
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:38
Re: ПроКредит
без предзаказа выдают максимум 500$, заказать можно на гарячке на отделение, и ждать звонка когда можно приехать забрать, но минимум 2 дня
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:39
Уже неплохо -- тут в соседней ветке пишут: КредиАгриколь -- не отдает, ОТП -- не отдает.
Это к вопросу "зачем вам этот банк с такой платой за обслуживание?"...
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:40
Заказал за 2 дня. Сегодня сказали что сегодня-завтра вряд ли. Подкрепления нет. Ждут каких-то решений на государственном уровне.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:50
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