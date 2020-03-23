|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 06:09
yoggik написав:
выдали $ заказанные 18 числа, так что "самолет" с кешем прилетел, и долетел до прокредита. Респект им )
Все одно свіфт не віддають ,бо нема чим
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12013
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему