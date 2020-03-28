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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 06:09
yoggik написав:
выдали $ заказанные 18 числа, так что "самолет" с кешем прилетел, и долетел до прокредита. Респект им )
Все одно свіфт не віддають ,бо нема чим
никому не верю
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17
sens написав: yoggik написав:
выдали $ заказанные 18 числа, так что "самолет" с кешем прилетел, и долетел до прокредита. Респект им )
Все одно свіфт не віддають ,бо нема чим
Паразиты!
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Додано: Суб 28 бер, 2020 17:48
yoggik написав:
выдали $ заказанные 18 числа, так что "самолет" с кешем прилетел, и долетел до прокредита. Респект им )
а город?
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