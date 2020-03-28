Все одно свіфт не віддають ,бо нема чим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 06:09
Все одно свіфт не віддають ,бо нема чим
никому не верю
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17
Паразиты!
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Додано: Суб 28 бер, 2020 17:48
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:48
Здравствуйте, прошу подсказать, кто пользовался банкоматами других банков. Какую суму сейчас можно снять за один раз с карточки Прокредита,ну или вообще за день. Интересуют Аваль, Укрсиб, Приват.
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:13
пользовался раньше, и понял, что в выходные (походу, карантин эквивалентен) банки прокатывают Прокредит
так, альфа, свободно дававшая 8000 (двухсотками) * 5 раз в будни, еле дала 2 или 3 три раза по 4, при чем пятисотками
попробуйте Аваль -вроде бы, он всегда щедр и всегда по 40 купюр (именно прокредитом не проверял)
Приват жлобы, дадут 200 грн и то не всегда, даже Ощад по 2000 может раз 5-8 выдать
не забывайте что макс число попыток для карты - 20
еще говорят ОТП дает норм, но надо угадать банкомат - они любители 50гривневых засовывать
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