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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 06:09
yoggik написав:
выдали $ заказанные 18 числа, так что "самолет" с кешем прилетел, и долетел до прокредита. Респект им )
Все одно свіфт не віддають ,бо нема чим
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17
sens написав: yoggik написав:
выдали $ заказанные 18 числа, так что "самолет" с кешем прилетел, и долетел до прокредита. Респект им )
Все одно свіфт не віддають ,бо нема чим
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Додано: Суб 28 бер, 2020 17:48
yoggik написав:
выдали $ заказанные 18 числа, так что "самолет" с кешем прилетел, и долетел до прокредита. Респект им )
а город?
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cohan
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:48
Здравствуйте, прошу подсказать, кто пользовался банкоматами других банков. Какую суму сейчас можно снять за один раз с карточки Прокредита,ну или вообще за день. Интересуют Аваль, Укрсиб, Приват.
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Хандер
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:13
Хандер написав:
Здравствуйте, прошу подсказать, кто пользовался банкоматами других банков. Какую суму сейчас можно снять за один раз с карточки Прокредита,ну или вообще за день. Интересуют Аваль, Укрсиб, Приват.
пользовался раньше, и понял, что в выходные (походу, карантин эквивалентен) банки прокатывают Прокредит
так, альфа, свободно дававшая 8000 (двухсотками) * 5 раз в будни, еле дала 2 или 3 три раза по 4, при чем пятисотками
попробуйте Аваль -вроде бы, он всегда щедр и всегда по 40 купюр (именно прокредитом не проверял)
Приват жлобы, дадут 200 грн и то не всегда, даже Ощад по 2000 может раз 5-8 выдать
не забывайте что макс число попыток для карты - 20
еще говорят ОТП дает норм, но надо угадать банкомат - они любители 50гривневых засовывать
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cohan
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Додано: Суб 28 бер, 2020 23:04
cohan написав: yoggik написав:
выдали $ заказанные 18 числа, так что "самолет" с кешем прилетел, и долетел до прокредита. Респект им )
а город?
столица. На след неделе жду след пайку, напишу как что )
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yoggik
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Додано: Нед 29 бер, 2020 05:04
cohan написав: Хандер написав:
Здравствуйте, прошу подсказать, кто пользовался банкоматами других банков. Какую суму сейчас можно снять за один раз с карточки Прокредита,ну или вообще за день. Интересуют Аваль, Укрсиб, Приват.
пользовался раньше, и понял, что в выходные (походу, карантин эквивалентен) банки прокатывают Прокредит
так, альфа, свободно дававшая 8000 (двухсотками) * 5 раз в будни, еле дала 2 или 3 три раза по 4, при чем пятисотками
попробуйте Аваль -вроде бы, он всегда щедр и всегда по 40 купюр (именно прокредитом не проверял)
Приват жлобы, дадут 200 грн и то не всегда, даже Ощад по 2000 может раз 5-8 выдать
не забывайте что макс число попыток для карты - 20
еще говорят ОТП дает норм, но надо угадать банкомат - они любители 50гривневых засовывать
отлично,за АП еще и поищи где дают.
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 29 бер, 2020 08:09
yoggik написав:
столица. На след неделе жду след пайку, напишу как что
Отдают только по предзаказу через call center? На какой день после заказа назначают выдачу?
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Anadonta
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