Если я решил через Про вывести безнал гривну сюда и сделать ОБМЕН? А мне в ответ балладу про кукуруздник с мешками бабла ??)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:41
Если я решил через Про вывести безнал гривну сюда и сделать ОБМЕН? А мне в ответ балладу про кукуруздник с мешками бабла ??)
никому не верю
Додано: Сер 01 кві, 2020 00:10
Согласно сообщению на сайте НБУ во вторник, в результате соответствующих проверок регулятор направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 12:51
И чем это грозит банку или его вкладчикам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 01 кві, 2020 14:36
ничем, скорее, констатацией что в наших реалиях даже "порядочные" немецкие банкиры не прочь немножечко нарушить
а вот курс акций Procredit Group ETR: PCZ за прошедший год на грустные мысли таки наводит
Додано: Сер 01 кві, 2020 15:52
Что не так со стоимостью акций?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:54
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