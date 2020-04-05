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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 399400401402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:41

  cohan написав:
  sens написав: отлично,за АП еще и поищи где дают.


ну в районе Политеха как бы не критично - и банкоматы, и другие, и Альфа через дорогу, а вот на каких-нибудь Позняках если оказаться - да, грустновато, но неожиданно большие суммы не часто нужны

Если я решил через Про вывести безнал гривну сюда и сделать ОБМЕН? А мне в ответ балладу про кукуруздник с мешками бабла ??)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 00:10

Согласно сообщению на сайте НБУ во вторник, в результате соответствующих проверок регулятор направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 12:51

  ukrprom2014 написав:Согласно сообщению на сайте НБУ во вторник, в результате соответствующих проверок регулятор направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.


И чем это грозит банку или его вкладчикам?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 14:36

  Investor_K написав:
  ukrprom2014 написав:Согласно сообщению на сайте НБУ во вторник, в результате соответствующих проверок регулятор направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.


И чем это грозит банку или его вкладчикам?


ничем, скорее, констатацией что в наших реалиях даже "порядочные" немецкие банкиры не прочь немножечко нарушить

а вот курс акций Procredit Group ETR: PCZ за прошедший год на грустные мысли таки наводит
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:52

Что не так со стоимостью акций?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:54

  Investor_K написав:Что не так со стоимостью акций?


не растут, еще и государство вышло из капитала

в общем, не очень радостно, если на фоне общемирового кризиса решат прокатить Восточную Европу (а там Прокредит весь, кроме Германии), можно встрять
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 19:03

Re: ПроКредит

  cohan написав:еще и государство вышло из капитала

Так оно чуть ли не год назад вышло?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 19:50

Да.блин. Очко не железное.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:41

  cohan написав:
  Investor_K написав:Что не так со стоимостью акций?


не растут, еще и государство вышло из капитала

в общем, не очень радостно, если на фоне общемирового кризиса решат прокатить Восточную Европу (а там Прокредит весь, кроме Германии), можно встрять

покажите банку, у которой акции растут
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:27

Re: ПроКредит

Банк собирается ващето поднимать ставки по депозитам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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