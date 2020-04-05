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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:41
cohan написав: sens написав:
отлично,за АП еще и поищи где дают.
ну в районе Политеха как бы не критично - и банкоматы, и другие, и Альфа через дорогу, а вот на каких-нибудь Позняках если оказаться - да, грустновато, но неожиданно большие суммы не часто нужны
Если я решил через Про вывести безнал гривну сюда и сделать ОБМЕН? А мне в ответ балладу про кукуруздник с мешками бабла ??)
никому не верю
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Додано: Сер 01 кві, 2020 00:10
Согласно сообщению на сайте НБУ во вторник, в результате соответствующих проверок регулятор направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 01 кві, 2020 12:51
ukrprom2014 написав:
Согласно сообщению на сайте НБУ во вторник, в результате соответствующих проверок регулятор направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
И чем это грозит банку или его вкладчикам?
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Investor_K
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Додано: Сер 01 кві, 2020 14:36
Investor_K написав: ukrprom2014 написав:
Согласно сообщению на сайте НБУ во вторник, в результате соответствующих проверок регулятор направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
И чем это грозит банку или его вкладчикам?
ничем, скорее, констатацией что в наших реалиях даже "порядочные" немецкие банкиры не прочь немножечко нарушить
а вот курс акций Procredit Group ETR: PCZ за прошедший год на грустные мысли таки наводит
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cohan
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Додано: Сер 01 кві, 2020 15:52
Что не так со стоимостью акций?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:54
Investor_K написав:
Что не так со стоимостью акций?
не растут, еще и государство вышло из капитала
в общем, не очень радостно, если на фоне общемирового кризиса решат прокатить Восточную Европу (а там Прокредит весь, кроме Германии), можно встрять
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cohan
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Додано: Чет 02 кві, 2020 19:03
cohan написав:
еще и государство вышло из капитала
Так оно чуть ли не год назад вышло?
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Додано: Чет 02 кві, 2020 19:50
Да.блин. Очко не железное.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Чет 02 кві, 2020 22:41
cohan написав: Investor_K написав:
Что не так со стоимостью акций?
не растут, еще и государство вышло из капитала
в общем, не очень радостно, если на фоне общемирового кризиса решат прокатить Восточную Европу (а там Прокредит весь, кроме Германии), можно встрять
покажите банку, у которой акции растут
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Son of Sun
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:27
Банк собирается ващето поднимать ставки по депозитам?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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