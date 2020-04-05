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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:51
Та хай хотя бы абонку при*** отменит. Я Тада хоть вернусь, положу 1000 евро ))
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:53
Re: ПроКредит
По валюте чтобы отбить стоимость надо 8 кило на flexible держать.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:17
никому не верю
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