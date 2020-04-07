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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:51
Та хай хотя бы абонку при*** отменит. Я Тада хоть вернусь, положу 1000 евро ))
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:53
По валюте чтобы отбить стоимость надо 8 кило на flexible держать.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 06 кві, 2020 19:17
Investor_K написав:
По валюте чтобы отбить стоимость надо 8 кило на flexible держать.
Алигархи ж
никому не верю
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Додано: Вів 07 кві, 2020 07:59
Спросил на горячке, принимают ли ТСО и/или электронные депозитные сейфы Прокредита тысячные купюры. Оператор долго с кем то совещался, сказал, что кэшин банкоматы не принимают, электронные депозитные сейфы - принимают. По итогу, зря я попёрся с пачкой тысячных купюр в отделение - не принимаютъ.
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Amid
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:41
Amid написав:
Спросил на горячке, принимают ли ТСО и/или электронные депозитные сейфы Прокредита тысячные купюры. Оператор долго с кем то совещался, сказал, что кэшин банкоматы не принимают, электронные депозитные сейфы - принимают. По итогу, зря я попёрся с пачкой тысячных купюр в отделение - не принимаютъ.
хіба в сейфі не людина потім перераховує?
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Basilio2020
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:41
Basilio2020 написав: Amid написав:
Спросил на горячке, принимают ли ТСО и/или электронные депозитные сейфы Прокредита тысячные купюры. Оператор долго с кем то совещался, сказал, что кэшин банкоматы не принимают, электронные депозитные сейфы - принимают. По итогу, зря я попёрся с пачкой тысячных купюр в отделение - не принимаютъ.
хіба в сейфі не людина потім перераховує?
Автоматический есть в том числе.
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inflew
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