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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 400401402403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:51

Та хай хотя бы абонку при*** отменит. Я Тада хоть вернусь, положу 1000 евро ))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:53

Re: ПроКредит

По валюте чтобы отбить стоимость надо 8 кило на flexible держать.

Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:17

  Investor_K написав:По валюте чтобы отбить стоимость надо 8 кило на flexible держать.


Алигархи ж
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:59

Re: ПроКредит

Спросил на горячке, принимают ли ТСО и/или электронные депозитные сейфы Прокредита тысячные купюры. Оператор долго с кем то совещался, сказал, что кэшин банкоматы не принимают, электронные депозитные сейфы - принимают. По итогу, зря я попёрся с пачкой тысячных купюр в отделение - не принимаютъ.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:41

  Amid написав:Спросил на горячке, принимают ли ТСО и/или электронные депозитные сейфы Прокредита тысячные купюры. Оператор долго с кем то совещался, сказал, что кэшин банкоматы не принимают, электронные депозитные сейфы - принимают. По итогу, зря я попёрся с пачкой тысячных купюр в отделение - не принимаютъ.


хіба в сейфі не людина потім перераховує?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:41

  Basilio2020 написав:
  Amid написав:Спросил на горячке, принимают ли ТСО и/или электронные депозитные сейфы Прокредита тысячные купюры. Оператор долго с кем то совещался, сказал, что кэшин банкоматы не принимают, электронные депозитные сейфы - принимают. По итогу, зря я попёрся с пачкой тысячных купюр в отделение - не принимаютъ.


хіба в сейфі не людина потім перераховує?

Автоматический есть в том числе.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:35

Re: ПроКредит

Всех сотрудников и клиентов Прокредитбанка - С Пасхой!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5743
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  #<1 ... 400401402403
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