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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 кві, 2020 10:24
clientage
Тоже надеюсь, что не слетят. Но, на всякий случай, шаблоны в доковский фалик посохранял
.
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Amid
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Додано: Чет 23 кві, 2020 12:19
Amid написав:clientage
Тоже надеюсь, что не слетят. Но, на всякий случай, шаблоны в доковский фалик посохранял
.
После пары влётов у Аллы и Привата я понял, что хранение шаблонов в гугль доксе - единственно правильный вариант хранения шаблонов.
- шанс потери минимален (смерть компа, апгрейд клиент банка и тд)
- самая широкая доступность (с любого компа или смарта)
- идеален для копипасты в моно на смарте
- идеален для набора на компе
- есть история изменений
- есть второй источник данных для сравнения
- можно защитить двухфакторной аутентификацией, в то время как для некоторых банков нет
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curiousobro
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Додано: Чет 23 кві, 2020 12:27
curiousobro написав:
хранение шаблонов в гугль доксе - единственно правильный вариант хранения шаблонов
Я просто храню новые ИБАНы в черновике письма на смарте. Причем там же достаточно хранить тока разные ИБАНы и Назначения. Все прекрасно копипастится по разным ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 23 кві, 2020 13:14
clientage написав: curiousobro написав:
хранение шаблонов в гугль доксе - единственно правильный вариант хранения шаблонов
Я просто храню новые ИБАНы в черновике письма на смарте. Причем там же достаточно хранить тока разные ИБАНы и Назначения. Все прекрасно копипастится по разным ИБ
Есть более удобные программки на телефоне, которые доступны и на компе: типа Google/Apple Notes
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Son of Sun
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Додано: Чет 23 кві, 2020 21:31
Как думаете, понизит ли банк долларовые ставки в ближайшие пару недель из-за понижения учетной ставки до 8%?
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inflew
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:12
Как вам новый вырвиглазный дизайн интернетбанкинга?
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Amid
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:58
Amid написав:
Как вам новый вырвиглазный дизайн интернетбанкинга?
Непривычно.
Но заметно шустрее.
Есть подозрение, что более адаптивно (не проверял)
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inflew
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:36
Шановний клієнте!
ПроКредит Банк продовжує втілювати стратегію дистанційного обслуговування та надає клієнтам
повний комплекс послуг онлайн. Завдяки цьому, потреба клієнтів в особистому відвідуванні
відділень значно зменшилась, що дає змогу банку переглядати мережу відділень.
З 20 травня 2020 року банк припиняє діяльність відділення, розташованого за адресою:
• м. Київ, Контрактова площа 2/1.
За допомогою мобільного додатку та системи e-Banking ви можете виконати всі необхідні
операції онлайн або звернутись за консультацією до Контакт Центру банку.
З повагою,
ПроКредит Банк
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inflew
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:48
inflew написав:
Шановний клієнте!
ПроКредит Банк продовжує втілювати стратегію дистанційного обслуговування та надає клієнтам
повний комплекс послуг онлайн. Завдяки цьому, потреба клієнтів в особистому відвідуванні
відділень значно зменшилась, що дає змогу банку переглядати мережу відділень.
З 20 травня 2020 року банк припиняє діяльність відділення, розташованого за адресою:
• м. Київ, Контрактова площа 2/1.
За допомогою мобільного додатку та системи e-Banking ви можете виконати всі необхідні
операції онлайн або звернутись за консультацією до Контакт Центру банку.
З повагою,
ПроКредит Банк
А пополнение счета и снятие денег как?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:03
В других отделениях
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inflew
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