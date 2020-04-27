RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 401402403404

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:24

clientage
Тоже надеюсь, что не слетят. Но, на всякий случай, шаблоны в доковский фалик посохранял :).
Amid
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 12.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:19

  Amid написав:clientage
Тоже надеюсь, что не слетят. Но, на всякий случай, шаблоны в доковский фалик посохранял :).

После пары влётов у Аллы и Привата я понял, что хранение шаблонов в гугль доксе - единственно правильный вариант хранения шаблонов.

  • шанс потери минимален (смерть компа, апгрейд клиент банка и тд)
  • самая широкая доступность (с любого компа или смарта)
  • идеален для копипасты в моно на смарте
  • идеален для набора на компе
  • есть история изменений
  • есть второй источник данных для сравнения
  • можно защитить двухфакторной аутентификацией, в то время как для некоторых банков нет
curiousobro
 
Повідомлень: 2712
З нами з: 21.07.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:27

Re: ПроКредит

  curiousobro написав:хранение шаблонов в гугль доксе - единственно правильный вариант хранения шаблонов

Я просто храню новые ИБАНы в черновике письма на смарте. Причем там же достаточно хранить тока разные ИБАНы и Назначения. Все прекрасно копипастится по разным ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31155
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2482 раз.
Подякували: 3631 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:14

  clientage написав:
  curiousobro написав:хранение шаблонов в гугль доксе - единственно правильный вариант хранения шаблонов

Я просто храню новые ИБАНы в черновике письма на смарте. Причем там же достаточно хранить тока разные ИБАНы и Назначения. Все прекрасно копипастится по разным ИБ

Есть более удобные программки на телефоне, которые доступны и на компе: типа Google/Apple Notes
Son of Sun
 
Повідомлень: 674
З нами з: 25.04.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:31

Как думаете, понизит ли банк долларовые ставки в ближайшие пару недель из-за понижения учетной ставки до 8%?
inflew
 
Повідомлень: 285
З нами з: 28.01.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:12

Re: ПроКредит

Как вам новый вырвиглазный дизайн интернетбанкинга?
Amid
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 12.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:58

  Amid написав:Как вам новый вырвиглазный дизайн интернетбанкинга?

Непривычно.
Но заметно шустрее.
Есть подозрение, что более адаптивно (не проверял)
inflew
 
Повідомлень: 285
З нами з: 28.01.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:36

Re: ПроКредит

Шановний клієнте!
ПроКредит Банк продовжує втілювати стратегію дистанційного обслуговування та надає клієнтам
повний комплекс послуг онлайн. Завдяки цьому, потреба клієнтів в особистому відвідуванні
відділень значно зменшилась, що дає змогу банку переглядати мережу відділень.
З 20 травня 2020 року банк припиняє діяльність відділення, розташованого за адресою:
• м. Київ, Контрактова площа 2/1.
За допомогою мобільного додатку та системи e-Banking ви можете виконати всі необхідні
операції онлайн або звернутись за консультацією до Контакт Центру банку.
З повагою,
ПроКредит Банк
inflew
 
Повідомлень: 285
З нами з: 28.01.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:48

  inflew написав:
Шановний клієнте!
ПроКредит Банк продовжує втілювати стратегію дистанційного обслуговування та надає клієнтам
повний комплекс послуг онлайн. Завдяки цьому, потреба клієнтів в особистому відвідуванні
відділень значно зменшилась, що дає змогу банку переглядати мережу відділень.
З 20 травня 2020 року банк припиняє діяльність відділення, розташованого за адресою:
• м. Київ, Контрактова площа 2/1.
За допомогою мобільного додатку та системи e-Banking ви можете виконати всі необхідні
операції онлайн або звернутись за консультацією до Контакт Центру банку.
З повагою,
ПроКредит Банк


А пополнение счета и снятие денег как?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5735
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:03

В других отделениях
inflew
 
Повідомлень: 285
З нами з: 28.01.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 401402403404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, Google Feedfetcher і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1490)
28.04.2020 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron