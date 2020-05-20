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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:10
Re: ПроКредит
А начали с того, что монетами нельзя было пополнить счет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:11
Re: ПроКредит
Почему нельзя монетой 25 копеек пополнить счет?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:10
Терминалы для пополнения счетов принимают доллары 1982 года выпуска или еще древнее?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:29
Investor_K
Надо пробовать. Несколько лет назад электронный депозитный сейф Прокредита принял у меня купюру с маленьких президентом. Как сейчас - только опытным путём.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:01
Re: ПроКредит
доллар евро с сегодня
грн не помню,но на год вроде бы та же
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:58
Re: ПроКредит
FlexSave опять вниз - 8%
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