RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 402403404405

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:10

Re: ПроКредит

А начали с того, что монетами нельзя было пополнить счет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:11

Re: ПроКредит

Почему нельзя монетой 25 копеек пополнить счет?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:10

Терминалы для пополнения счетов принимают доллары 1982 года выпуска или еще древнее?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:29

Investor_K

Надо пробовать. Несколько лет назад электронный депозитный сейф Прокредита принял у меня купюру с маленьких президентом. Как сейчас - только опытным путём.
Amid
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 12.06.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:01

Re: ПроКредит

доллар евро с сегодня ставки вниз

грн не помню,но на год вроде бы та же
cohan
 
Повідомлень: 176
З нами з: 27.09.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:58

Re: ПроКредит

FlexSave опять вниз - 8%
Amid
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 12.06.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:13

Re: ПроКредит

  cohan написав:рн не помню,но на год вроде бы та же

да, синхронно идут.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1619
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:52

Re: ПроКредит

Господа, при онлайн обмене валют, есть комис?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 595
З нами з: 07.05.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:53

Re: ПроКредит

Нету
inflew
 
Повідомлень: 287
З нами з: 28.01.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 402403404405
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AVF, begemoto, ingtrans, patrikk, vollena71, vpchelko, Вкладчик1234, Искатель і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.