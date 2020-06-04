|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:40
cohan написав:
комиса нету, но курс редко лучше Альфы
Прокредит работает через МБ и с комиссией 0.2% вроде.
Что-то изменилось?
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2726
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему