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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 403404405406

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:40

  cohan написав:комиса нету, но курс редко лучше Альфы

Прокредит работает через МБ и с комиссией 0.2% вроде.

Что-то изменилось?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:26

curiousobro

В Прокредите теперь появился обычный онлайн-обмен валют, без межбанка. Он мгновенный и без комиссии, но курс похуже межбанковского. Зато работает на выходных.
Межбанк тоже остался.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:33

Re: ПроКредит

Amid написав:curiousobro

В Прокредите теперь появился обычный онлайн-обмен валют, без межбанка. Он мгновенный и без комиссии, но курс похуже межбанковского. Зато работает на выходных.
Межбанк тоже остался.
А можно где-то увидеть курс обмена, не будучи клиентом банка? Он случайно не совпадает с карточным курсом обмена?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:50

unknownurl

спробуйте тут https://t.me/s/ukrrates_online
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:53

Re: ПроКредит

greenozon написав:unknownurl

спробуйте тут https://t.me/s/ukrrates_online
Тот курс, который указан напротив ПроКредита, - это межбанк. Интересует именно тот курс по которому проходит обмен без межбанка.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:07

В приложении видно когда начинаешь делать операцию. Сейчас 26,5/26,75 продажа/покупка $
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:09

Re: ПроКредит

nickvlk1 написав:В приложении видно когда начинаешь делать операцию. Сейчас 26,5/26,75 продажа/покупка $
Спасибо!
unknownurl
 
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