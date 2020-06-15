Прокредит работает через МБ и с комиссией 0.2% вроде.
Что-то изменилось?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:40
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:26
curiousobro
В Прокредите теперь появился обычный онлайн-обмен валют, без межбанка. Он мгновенный и без комиссии, но курс похуже межбанковского. Зато работает на выходных.
Межбанк тоже остался.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:33
Re: ПроКредит
А можно где-то увидеть курс обмена, не будучи клиентом банка? Он случайно не совпадает с карточным курсом обмена?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:50
unknownurl
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:53
Re: ПроКредит
Тот курс, который указан напротив ПроКредита, - это межбанк. Интересует именно тот курс по которому проходит обмен без межбанка.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:07
В приложении видно когда начинаешь делать операцию. Сейчас 26,5/26,75 продажа/покупка $
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:09
Re: ПроКредит
Спасибо!
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:33
Re: ПроКредит
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:37
у них flexsave пропорционален учетной ставке. Это было ожидаемо)
"Тут уже опять становится актуален Шарик, не смотря на 0,2% комисс на выход." - а можете разъяснить? Я не въехал
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