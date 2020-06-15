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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 404405406407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:16

  inflew написав:C 1.07 по FlexSave UAH - 6%

По депо в гривне тоже - 6 мес - 10%, остальные 11%
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:27

inflew
"Відсоточка+" У банка Глобус даёт 11% годовых на карточный счёт (на сегодня, разумеется, И грязными). Но выход из неё будет стоить 0.2% комиссии, будь то СЭП или внешний Р2Р.
Т.е. В долгосрочной перспективе (и даже среднесрочной - от месяца) вроде ок (исходя из сегодняшних реалий), но, если нужно только переночевать деньгам (или на неделю закинуть), то не ок.
Amid
 
Повідомлень: 1263
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Подякували: 243 раз.
 
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  #<1 ... 404405406407
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