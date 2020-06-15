По депо в гривне тоже - 6 мес - 10%, остальные 11%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:16
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:27
inflew
"Відсоточка+" У банка Глобус даёт 11% годовых на карточный счёт (на сегодня, разумеется, И грязными). Но выход из неё будет стоить 0.2% комиссии, будь то СЭП или внешний Р2Р.
Т.е. В долгосрочной перспективе (и даже среднесрочной - от месяца) вроде ок (исходя из сегодняшних реалий), но, если нужно только переночевать деньгам (или на неделю закинуть), то не ок.
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