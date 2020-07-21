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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:16
inflew написав:
C 1.07 по FlexSave UAH - 6%
По депо в гривне тоже - 6 мес - 10%, остальные 11%
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Valt22
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Додано: Вів 16 чер, 2020 19:27
inflew
"Відсоточка+" У банка Глобус даёт 11% годовых на карточный счёт (на сегодня, разумеется, И грязными). Но выход из неё будет стоить 0.2% комиссии, будь то СЭП или внешний Р2Р.
Т.е. В долгосрочной перспективе (и даже среднесрочной - от месяца) вроде ок (исходя из сегодняшних реалий), но, если нужно только переночевать деньгам (или на неделю закинуть), то не ок.
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Amid
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Додано: Пон 22 чер, 2020 13:36
Amid написав:
"Відсоточка+" У банка Глобус даёт 11% годовых на карточный счёт
UPD.
Начиная с 20.07 уже будет 9%. Так что, этот вариант, всё же, опять не интересен
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Додано: Сер 24 чер, 2020 09:04
Amid
Ну шож, выходим в $
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ukrprom2014
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:02
ukrprom2014 написав:Amid
Ну шож, выходим в $
EUR - ?
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Investor_K
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:53
Шановний клієнте!
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:54
Что реально в любом банке без комиссии?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 18:03
Investor_K написав:
ез комиссии?
Стебетесь?)
Так всегда было, по крайней мере с тех пор как абонплата - точно)
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Додано: Сер 22 лип, 2020 18:25
Investor_K написав:
Что реально в любом банке без комиссии?
Причем уже очень давно. Вот только нигде, кроме родных банкоматов, нормальной суммы не снимете. Где-то дадут тысячу, где-то 2, может кто-то расщедрится на 5 - 10...
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Anadonta
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Додано: Сер 22 лип, 2020 18:25
Так это банк стебется. Прислали СМС
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Investor_K
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