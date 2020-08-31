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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 405406407408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:54

Если снимать в Привате- без комиссии?
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Investor_K
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В любом банке без комиссии
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:29

Спасибо.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5817
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:44

  Investor_K написав:Если снимать в Привате- без комиссии?


приват нынче выдаёт не больше 15К за 3 часа
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:13

Re: ПроКредит

Ставки по депозитам такие, что выплаченных процентов хватает только на оплату за обслуживание.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5817
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  #<1 ... 405406407408
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