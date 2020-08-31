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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:54
Если снимать в Привате- без комиссии?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:44
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:13
Re: ПроКредит
Ставки по депозитам такие, что выплаченных процентов хватает только на оплату за обслуживание.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:48
Зато девчонки в отделении зашибись
... делайте хоть что-нибудь!
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