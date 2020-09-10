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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:54
Если снимать в Привате- без комиссии?
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Investor_K
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:23
В любом банке без комиссии
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:29
Спасибо.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:44
Investor_K написав:
Если снимать в Привате- без комиссии?
приват нынче выдаёт не больше 15К за 3 часа
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:13
Ставки по депозитам такие, что выплаченных процентов хватает только на оплату за обслуживание.
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Investor_K
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:48
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:07
Шановний клієнте!
З 5 жовтня 2020 року в
м. Київ новий формат роботи відділень.
Деталі в листі у системі
e-Banking.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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