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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 405406407408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:54

Если снимать в Привате- без комиссии?
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Investor_K
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В любом банке без комиссии
inflew
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:29

Спасибо.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:44

  Investor_K написав:Если снимать в Привате- без комиссии?


приват нынче выдаёт не больше 15К за 3 часа
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:13

Re: ПроКредит

Ставки по депозитам такие, что выплаченных процентов хватает только на оплату за обслуживание.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:48

  Investor_K написав:Ставки по депозитам такие, что выплаченных процентов хватает только на оплату за обслуживание.

Зато девчонки в отделении зашибись :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:07

Шановний клієнте!

З 5 жовтня 2020 року в
м. Київ новий формат роботи відділень.

Деталі в листі у системі
e-Banking.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:39

Investor_K
Та СМС все получили, сразу бы писали, что в письме:

Шановний клієнте!
Ми продовжуємо втілювати стратегію дистанційного обслуговування.
Тому з 5 жовтня 2020 року у форматі зон самообслуговування (без спеціалістів банку) будуть
працювати наступні відділення:
 м. Київ, бульвар Лесі Українки 24
 м. Київ, проспект Перемоги 103
Відділеннями з касами та спеціалістами будуть:
 м. Київ, проспект Перемоги 21А (зняття в касі гривні та іноземної валюти)
 м. Київ, вулиця Велика Васильківська 24 (зняття в касі лише іноземної валюти)
Для відвідування відділень з касами та спеціалістами рекомендуємо бронювати візит через дзвінок
до Контакт Центру.
Для детальної інформації щодо дистанційних послуг звертайтеся до Контакт Центру за
телефонами 0 800 50 09 90 або 044 590 10 00.
З повагою,
ПроКредит Банк
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:58

Re: ПроКредит

А как же живое человеческое общение с элементами флирта?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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