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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:54
Если снимать в Привате- без комиссии?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:44
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:13
Re: ПроКредит
Ставки по депозитам такие, что выплаченных процентов хватает только на оплату за обслуживание.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:48
Зато девчонки в отделении зашибись
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:07
Шановний клієнте!
З 5 жовтня 2020 року в
м. Київ новий формат роботи відділень.
Деталі в листі у системі
e-Banking.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:39
Investor_K
Та СМС все получили, сразу бы писали, что в письме:
Шановний клієнте!
Ми продовжуємо втілювати стратегію дистанційного обслуговування.
Тому з 5 жовтня 2020 року у форматі зон самообслуговування (без спеціалістів банку) будуть
працювати наступні відділення:
м. Київ, бульвар Лесі Українки 24
м. Київ, проспект Перемоги 103
Відділеннями з касами та спеціалістами будуть:
м. Київ, проспект Перемоги 21А (зняття в касі гривні та іноземної валюти)
м. Київ, вулиця Велика Васильківська 24 (зняття в касі лише іноземної валюти)
Для відвідування відділень з касами та спеціалістами рекомендуємо бронювати візит через дзвінок
до Контакт Центру.
Для детальної інформації щодо дистанційних послуг звертайтеся до Контакт Центру за
телефонами 0 800 50 09 90 або 044 590 10 00.
З повагою,
ПроКредит Банк
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:12
Re: ПроКредит
5% по ощадному с 07.10.
Здобули...
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:17
... делайте хоть что-нибудь!
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