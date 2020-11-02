абіжате, увєлічіваютЬ!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:04
Re: ПроКредит
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 вер, 2020 13:03
Re: ПроКредит
мне не приходило,что абонку увеличиваютэто правда что ли?
я чайник,но расту до самовара
Додано: Чет 24 вер, 2020 13:41
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:39
Так, а что это означает? Теперь в этих отделениях нельзя отрыть счет, перевыпустить карту или получить квитанцию по платежу, тк там нет персонала?
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:46
rudnitep
Только зона самообслуживания. Можно всё, что позволяет эта зона. Открывать счёт в других отделениях. Карточки, перевыпущенные по окончанию срока, высылают на Новую почту.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 04:04
shtora
Вчера получил уникальное предложение от банка по кредитному лимиту. Грейс период -1 день
Додано: П'ят 23 жов, 2020 07:37
меня больше волнует судьба отделений, где сейчас нет операторов. Каковы перспективы существующих отделений? Интересует стратегия банка в этом вопросе?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:43
Re: ПроКредит
Никто ничего не знает?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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