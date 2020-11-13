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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:04

Re: ПроКредит

  clientage написав:А абонку тож уменьшают?

абіжате, увєлічіваютЬ! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 13:03

Re: ПроКредит

мне не приходило,что абонку увеличиваютэто правда что ли?
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 13:41

  shtora написав:мне не приходило,что абонку увеличиваютэто правда что ли?

Это, типа, шутка юмора такая...
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:39

  Amid написав:Investor_K
Ми продовжуємо втілювати стратегію дистанційного обслуговування.
Тому з 5 жовтня 2020 року у форматі зон самообслуговування (без спеціалістів банку) будуть
працювати наступні відділення:
 м. Київ, бульвар Лесі Українки 24
 м. Київ, проспект Перемоги 103
...

Так, а что это означает? Теперь в этих отделениях нельзя отрыть счет, перевыпустить карту или получить квитанцию по платежу, тк там нет персонала?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:46

rudnitep

Только зона самообслуживания. Можно всё, что позволяет эта зона. Открывать счёт в других отделениях. Карточки, перевыпущенные по окончанию срока, высылают на Новую почту.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 04:04

shtora
Вчера получил уникальное предложение от банка по кредитному лимиту. Грейс период -1 день
andyteam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 07:37

  andyteam написав:shtora
Вчера получил уникальное предложение от банка по кредитному лимиту. Грейс период -1 день


меня больше волнует судьба отделений, где сейчас нет операторов. Каковы перспективы существующих отделений? Интересует стратегия банка в этом вопросе?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:43

Re: ПроКредит

  Investor_K написав:меня больше волнует судьба отделений, где сейчас нет операторов. Каковы перспективы существующих отделений? Интересует стратегия банка в этом вопросе?


Никто ничего не знает?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:11

Интересует перечень отделенией и банкоматов банка в городах Украины
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:12

  Investor_K написав:Интересует перечень отделенией и банкоматов банка в городах Украины

Да забИли мы про этот комиссионный
Банк,смотрим в сторону Аваля
никому не верю
sens
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