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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:24
давно пора
но девочки там касивые
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:59
Investor_K написав:
Интересует перечень отделенией и банкоматов банка в городах Украины
неужели "гарячка" этой информацией не владеет?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:16
Investor_K написав:
Интересует перечень отделенией и банкоматов банка в городах Украины
так а этот чем не устраивает?https://www.procreditbank.com.ua/branches/
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:34
Нету в КГ у них ничего
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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