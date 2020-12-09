давно пора
но девочки там касивые
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:59
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:16
так а этот чем не устраивает?
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:34
Re: ПроКредит
Нету в КГ у них ничего
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:09
Як клієнту Прокредитбанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:43
Это ветка мертвая,точнее поодинокие посты раз в месяц
никому не верю
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