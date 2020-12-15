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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:24

давно пора :)
но девочки там касивые :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:59

  Investor_K написав:Интересует перечень отделенией и банкоматов банка в городах Украины

неужели "гарячка" этой информацией не владеет? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:16

  Investor_K написав:Интересует перечень отделенией и банкоматов банка в городах Украины


так а этот чем не устраивает?
https://www.procreditbank.com.ua/branches/
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:34

Re: ПроКредит

Нету в КГ у них ничего
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:09

Як клієнту Прокредитбанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:43

  Investor_K написав:Як клієнту Прокредитбанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?

Это ветка мертвая,точнее поодинокие посты раз в месяц
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:45

  Investor_K написав:Як клієнту Прокредитбанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?


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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:25

Re: ПроКредит

Можно ли с помощью банка пополнить мобилку?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:59

  Investor_K написав:Можно ли с помощью банка пополнить мобилку?

Лучше "за счет"
никому не верю
sens
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  #<1 ... 407408409410
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ПроКредит (4099)
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