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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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yoggik
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:12
yoggik написав:
Интересно, 25-26-27.12 про будет сепы отправлять, или нет. По НБУ на усмотрение банка
ПроКредит и так СЕПЫ в воскресенья отправляет -- не вижу тут особых отличий.
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_hunter
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:22
будет, немчура в этом плане без нареканий
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cohan
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