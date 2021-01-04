ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
yoggik
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Додано: Сер 23 гру, 2020 13:12
yoggik написав:
Интересно, 25-26-27.12 про будет сепы отправлять, или нет. По НБУ на усмотрение банка
ПроКредит и так СЕПЫ в воскресенья отправляет -- не вижу тут особых отличий.
_hunter
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:22
будет, немчура в этом плане без нареканий
cohan
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:27
Прислали СМС с предупреждением о смене тарифов для физлиц. Написано было, что смотреть письмо в e-Banking, а там, разумеется, ничего нет. Может кто-то получил письмо и может рассказать что там поменялось?
Amid
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:38
Amid написав:
Прислали СМС с предупреждением о смене тарифов для физлиц. Написано было, что смотреть письмо в e-Banking, а там, разумеется, ничего нет. Может кто-то получил письмо и может рассказать что там поменялось?
хехе, держите вайбер на финансовом
cohan
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:41
Amid https://www.procreditbank.com.ua/assets/Uploads/tarifi/ukr/price-list-010221-ukr.pdf
При беглом просмотре обнаружил, что вводится комиссия за снятие налички в кассе.
Сибарит
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:45
Понятно, они мягко предлагают призадуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества.
Amid
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Додано: Вів 05 січ, 2021 14:52
Amid написав:
Понятно, они мягко предлагают призадуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества.
может и слава Богу, там же государство из них вышло, мало ли какие планы по сворачиванию
cohan
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:19
Да, блин. Потихоньку сворачиваются.
А началось все с того, что ч не мог монеты забросииь на счет. Перестали работать с мелочью.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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