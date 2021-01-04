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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 408409410411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:27

Интересно, 25-26-27.12 про будет сепы отправлять, или нет. По НБУ на усмотрение банка

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yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:12

  yoggik написав:Интересно, 25-26-27.12 про будет сепы отправлять, или нет. По НБУ на усмотрение банка

ПроКредит и так СЕПЫ в воскресенья отправляет -- не вижу тут особых отличий.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:22

Re: ПроКредит

будет, немчура в этом плане без нареканий
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:27

Re: ПроКредит

Прислали СМС с предупреждением о смене тарифов для физлиц. Написано было, что смотреть письмо в e-Banking, а там, разумеется, ничего нет. Может кто-то получил письмо и может рассказать что там поменялось?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:38

  Amid написав:Прислали СМС с предупреждением о смене тарифов для физлиц. Написано было, что смотреть письмо в e-Banking, а там, разумеется, ничего нет. Может кто-то получил письмо и может рассказать что там поменялось?


хехе, держите вайбер на финансовом
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cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:41

Amid
https://www.procreditbank.com.ua/assets/Uploads/tarifi/ukr/price-list-010221-ukr.pdf

При беглом просмотре обнаружил, что вводится комиссия за снятие налички в кассе.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:45

Re: ПроКредит

Понятно, они мягко предлагают призадуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:52

  Amid написав:Понятно, они мягко предлагают призадуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества.


может и слава Богу, там же государство из них вышло, мало ли какие планы по сворачиванию
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:19

Re: ПроКредит

Да, блин. Потихоньку сворачиваются.
А началось все с того, что ч не мог монеты забросииь на счет. Перестали работать с мелочью.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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