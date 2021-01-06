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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:50
А теперь лям зеленью просто так не снимешь. А ничинали с мелочи
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Мы ударим вёслами
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:44
Т.е. во все другие ино-украинские банки, в которые государства никогда не входили -- даже идти не стоит?..
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:03
тут Вам вкладички Михайловского лучше ответят )
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:49
А при чем здесь вкладчики Михайловского?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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